Frag Lilli - «Meine beste Freundin wurde vergewaltigt – was tun?»

Meine beste Freundin hat mir (w, 19) erzählt, dass sie bei einer Party vergewaltigt wurde. Ich bin total überfordert damit. Ich hab ihr erst mal einfach nur zugehört. Ich will ihr helfen. Was kann ich tun?

Es war schon mal gut, was du bisher getan hast. Du hast ihr zugehört und du wendest dich an Fachpersonen, um zu schauen, wie du sie sinnvoll unterstützen kannst.

Es ist verständlich, dass das, was sie dir erzählt hat, auch für dich schwierig sein kann. Wenn du das Bedürfnis nach Unterstützung hast, kannst du dich an eine Opferhilfeberatungsstelle wenden. Sie sind auch für Freundinnen und Freunde von Betroffenen da.

«Sie braucht jetzt Menschen, die ihren Willen achten»

Du brauchst jetzt keine grossen Hilfsaktionen zu starten. Am besten, du versuchst, möglichst ruhig zu bleiben. Wichtig ist, dass sie bei allem mitentscheiden kann, was rund um ihr Erlebnis passiert. Versetz dich in ihre Lage: Sie hat gerade erlebt, dass ihre Grenzen massiv missachtet wurden. Sie braucht jetzt ein Umfeld von Menschen, die ihren Willen achten. Und egal was für eine Geschichte sie erzählt, glaube sie. Denn Reden ist besonders hilfreich, wenn sie merkt, dass du ihr glaubst. Damit hilfst du ihr, den eigenen Gefühlen und der eigenen Wahrnehmung wieder mehr zu vertrauen. Respektiere es auch, wenn sie nicht reden möchte.