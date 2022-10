Rapper Stress offenbart, wie es um sein Liebesleben steht

In der neuen Sendung ist er am Samstag, 22. Oktober 2022, 20.10 Uhr, SRF 1, mit Moderatorin Nicole Berchtold und Dragqueen Paprika zu sehen.

Drei Paare lassen in der Show in ihr Liebesleben blicken und verraten, weshalb es nie zu einer Hochzeit kam. Nun wollen sie den Schritt aber wagen und versuchen, die Herz-Jury von ihrer Beziehung zu überzeugen und so eine Hochzeit zu gewinnen.

Stress, was hat dich dazu bewogen, als Jurymitglied in der Sendung mitzumachen?

Meine Musik hat mich an das Format herangeführt. Es wurde nach einem Titelsong gesucht und «Just Like I Love You» passt da einfach super. Als ich schliesslich vom Konzept konkret erfahren habe, war ich begeistert.

Wir haben uns als Team stets ergänzt. Nicole ist Profi in dem, was sie macht, und hat uns und die Teilnehmenden elegant durch die Sendung geführt. Paprika bringt Glamour und einen frischen Wind im Hinblick auf Liebe und Beziehungen mit, während ich ein ruhiger und bedachter Typ bin.

In der Show wird tief in Beziehungen geblickt. Könntest du damit umgehen?

Man sucht sich nicht aus, in wen man sich verliebt. Dadurch, dass sowohl ich seit Jahren in der Öffentlichkeit stehe als auch meine Ex-Freundinnen, war es den Umständen geschuldet. Damals war es okay für uns. Ich glaube, solange man als Paar dieser Thematik nach aussen nicht zu viel Gewichtung gibt, ist es tragbar. Wir sind zwar als Paar öffentlich aufgetreten, haben uns aber nie zur Schau gestellt.

Was bedeutet das konkret? Gibt es eine neue Frau an deiner Seite?

Weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Die Liebe ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben. Sie ist in vielen Aspekten auch der Sinn vom Leben und der Ursprung von all unseren guten Taten.