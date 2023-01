BH-Pflicht: «Meine Brüste gehen meinen Arbeitgeber nichts an»

Das sagen Frauen in Zürich zur BH-Pflicht am Arbeitsplatz.

Wie eine Strassenumfrage von 20 Minuten zeigt, sind sich Frauen in dieser Frage aber uneinig: «In gewissen Berufen gehört es einfach dazu, einen BH zu tragen», sagt eine 30-Jährige. Für Aireen (21) kommt es hingegen auf die Kleidung an: «Ich arbeite in der IT-Branche. Wenn ich im Pulli zur Arbeit gehe, trage ich keinen BH. Wenn ich hingegen etwas Freizügigeres trage, dann schon.» Svenja (19) betont, dass jede Frau darüber selber entscheiden soll: «Ich persönlich fühle mich ohne BH unwohl. Trotzdem finde ich, dass ein BH nichts über die Professionalität und die beruflichen Fähigkeiten einer Frau aussagt.»

Imageberaterin: «Man sieht hin, wenn sich Körperkonturen abzeichnen»

Um am Arbeitsplatz ernst genommen zu werden und Karrieremöglichkeiten zu erhalten, ist ein professionelles Auftreten gemäss Personalexpertin Ursula Bergundthal essenziell. Das findet auch Susanne Abplanalp, Expertin für Business-Knigge und Imageberaterin. Je nach Beruf gehöre ein BH zu einem professionellen Auftreten dazu. Insbesondere in Branchen mit starkem Kundenkontakt kann ein Arbeitgeber voraussetzen, dass sich die Brust nicht abzeichnet. «Es ist nun mal so, dass man automatisch hinsieht, wenn die Körperkonturen stark sichtbar sind», so Abplanalp. Eine Angestellte repräsentiere in einem solchen Arbeitsumfeld ihren Arbeitgeber. «Da sollte ihr eigenes Aussehen gepflegt sein und nicht im Fokus stehen.»