Junge Führungspersonen und Boomer-Chefs: Das denkt die 20-Minuten-Community

Sie seien viel offener, unkomplizierter und mitfühlender als Boomer-Chefs, sagen User.

«Junge dachten, Tattoos im Gesicht würden sie vor richtigen Jobs bewahren. Doch jetzt sind wir die Chefs und wir sind extrem aufgeschlossen», so ein Millennial-Chef auf Tiktok. Das Statement löst viel Zustimmung aus. Millennials seien in Führungspositionen offener, unkomplizierter und einfühlsamer als ältere Personen, so viele User.

20 Minuten hat mit verschiedenen jungen Chefs gesprochen, die diese Eigenschaften für sich in Anspruch nehmen. Eine 31-jährige Hotel-Managerin sagt: «Wenn ich den Raum betrete, muss niemand strammstehen und auch nicht das Handy weglegen.» Wenn es ein Problem gebe, spreche sie es auf einer mitfühlenden Ebene an. «Das ist mein Job. Es ist gar nicht so schwierig!»

«Ältere Personen erlebe ich als misstrauischer»

Leserinnen und Leser erzählen von ihren eigenen Erfahrungen mit jüngeren und älteren Chefs.

«Meine Chefs sind Boomer und totale Kontroll-Freaks. Homeoffice war nie ein Thema – das wäre bestimmt anders mit jüngeren Chefs. Ältere Personen erlebe ich grundsätzlich als misstrauischer», kommentiert user98765. User @No_doupt1 dagegen hat andere Erfahrungen gemacht: «Mein Boss ist 60. Er ist nicht kontrollierend, macht einen nicht fertig wegen Fehler, erlaubt Homeoffice, Handys kann man auch während der Arbeit anschauen und er geht auf alle Mitarbeitende einfühlsam ein. Er kann locker mit den Millennials mithalten.»

Mgluteusmaximus ist selbst ein Millennial-Chef: «Ja, wir sind wohl weicher im zwischenmenschlichen Umgang. Ob das allerdings gut fürs Business ist, das wird man erst noch sehen.» Auch Leser RaphaelMueller ist ein junger Chef, sagt aber: «Ich denke nicht, dass ich es besser mache. Allerdings denke ich, dass es sehr viele Boomerchefs gibt, die nichts drauf haben und nicht gelernt haben, sich selbst zu hinterfragen.» User Macintosh zählt zu den älteren Führungspersonen und behauptet: «Für mich war der ein kooperativer Führungsstil immer schon Ehrensache.»

«Ein guter Chef ist ein Mensch mit Empathie, Respekt und Wertschätzung»

Letzten Endes komme es bei Führungspersonen nicht drauf an, welcher Generation sie angehören, finden viele Community-Mitglieder. «Mein Chef ist 33 Jahre alt. Fachlich und menschlich ist er top und hat super Führungsqualitäten. Es kommt nicht nur aufs Alter an, der Charakter zählt auch», so Leserin BrasilFan. Ähnlich denkt auch butterblüemli: «Ein guter Chef ist ein Mensch mit Empathie, Respekt und Wertschätzung, der hinter seinen Mitarbeitern steht. Es ist völlig egal, wie alt er ist.»

