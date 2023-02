Fotos der Seegfrörni 1963: «Meine Eltern haben sich dort kennen gelernt und später geheiratet»

«Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen», schreibt 20-Minuten-User sönke. Es war ein Jahrhundertereignis: Im Winter 1962/63 fror der Zürichsee komplett zu . Am 1. Februar 1963 wurden die Absperrungen entfernt, bis zu 150’000 Personen strömten über die nächsten fünf Wochen täglich aufs Eis. «Es war einfach nur toll! Ich höre das Knacken des Eises heute noch und die Marronistände auf dem See», schreibt der User weiter. Ein weiterer schreibt: «Ich kann mich gut erinnern! Wir sind mit dem Kindsgi (ich war 7) von Thalwil nach Erlenbach gerutscht und mit dem Zug wieder nach Hause!» Und Jadda schreibt: «Ich war damals neun Jahre alt und durfte mit meiner Klasse von Winterthur mit dem Zug nach Zürich. Ein mega Erlebnis. Habe auf dem See zufällig meine Tante aus Horgen getroffen, die ich sonst nur selten sah.»

«Die Menschen auf den Bildern sehen glücklich aus»

Ende November und Dezember 1962 lagen die Temperaturen durchgehend bei rund minus zehn Grad. Die kumulierten 300 bis 350 Kältegrade, die für eine Seegfrörni nötig sind, wurden damals bereits im Januar erreicht. Dennoch entfernte die Polizei erst am 1. Februar – ein Freitag – die Absperrungen beim Zürichsee. «Da war ich gerade in der RS in Bellinzona. Am Wochenende sind wir extra nach Zürich gefahren», schreibt User mjw. Ein anderer User hat dem historischen Naturspektakel offenbar seine Existenz zu verdanken: «Meine Eltern haben sich dort kennen gelernt und dann später geheiratet.» Ein Date auf dem Eis gabs auch bei Seerose13: «Bin als Teeni mit einer Freundin mit den neuen Schlipfiseli auf dem gefrorenen Zürisee herumgekurvt. Es würde sicher auch heute viele Menschen beeindrucken, einmal auf dem gefrorenen Zürisee den Plausch zu haben.»