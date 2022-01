Kilian Peier : «Meine Eltern und Freundin sind sehr enttäuscht» 

Kilian Peier hat in Peking kein Medaillenziel. Dennoch trainierte er im Sommer sehr hart für Edelmetall. Dass er das Potenzial hat, zeigte er in seiner Karriere bereits.

Unter blauem Himmel und viel Sonnenschein in Einsiedeln lud Skispringer Kilian Peier am Dienstagmorgen zu einem Medientermin vor Olympia ein. Bereits nächsten Montag wird der 26-Jährige nach Peking abfliegen. Für den Waadtländer sind es die ersten Olympischen Spiele in seiner Karriere. Nach dem Kreuzbandriss im Jahr 2020 keine Selbstverständlichkeit.

Die Vorfreude ist gross. «Ich freue mich sehr auf den Event.» Er sieht auch einen Vorteil im Vergleich zu Athleten die bereits Olympische Spiele erlebt haben: «Ich weiss nicht, was die Spiele sind. Die Enttäuschung ist so vielleicht kleiner als bei anderen, die es schon erlebt haben.» Am Montag fand der Abgabe-Tag der Olympia-Kleider statt. «Das Feeling, seine Olympia-Kleidung zu holen, ist geil. Die werde ich mit Stolz tragen können.»

«Hoffe auf Party in vier Jahren»

Aufgrund der Corona-Pandemie kann Peier nicht von Angehörigen nach Peking begleitet werden. Für Peier ist das «sehr schade». Auf die Frage von 20 Minuten sagt der derzeit beste Schweizer Skispringer: «Meine Eltern und Freundin sind sehr enttäuscht, dass sie nicht dabei sein können. Ist halt leider so, am Schluss darf man sich nicht zu viele Gedanken darüber machen. Ich hoffe, dass es in vier Jahren anders ist und eine grosse Party wird.»

Eine Medaille ist für Peier nicht das primäre Ziel. Auch wenn man sagen kann: Er weiss wie man eine Medaille an einem Grossanlass gewinnt. An der WM 2019 flog er auf Platz 3 und sicherte sich Bronze. Für den Skispringer ist klar: «Ich habe sehr hart gearbeitet, damit ich eine Chance auf eine Medaille habe. Den ganzen Sommer trainiert im Kraftraum, den Rumpf bis es nicht mehr ging.» Seine Gedanken beim Training: «Ich mache das, damit ich teilnehmen kann und eine Chance habe.» Peier will sich auf seine Leistung fokussieren und schauen, was möglich ist.

Ammann-Sprung auf Stuhl imitiert

Im Skisprung-Team wird auch erneut Simon Ammann wieder dabei sein. Es sind die siebten Olympischen Spiele für den Toggenburger. Davon will auch Peier profitieren. «Er hat Erfahrung bei den Abläufen.» An die Flüge von Simon Ammann bei Olympia 2002, als der Toggenburger Doppel-Olympiasieger wurde, hat er gute Erinnerungen: «Ich habe zu Hause den Wettkampf mit den Eltern gesehen. Ich bin auf einem Stuhl gelegen und habe den Flug imitiert. Mein Vater hat dann gefragt, ob ich springen will.» Danach sind zwar noch ein paar Jahre vergangen, doch nun springt Peier schon längere Zeit im Team mit Ammann. An Olympia nehmen die beiden mit Dominik Peter und Gregor Deschwanden auch im Teamspringen teil.

Am kommenden Wochenende stehen für Peier noch zwei Wettkämpfe im deutschen Willingen an. Auf die letzten Sprünge in Titisee-Neustadt verzichtete Peier noch aufgrund der Vorbereitung für Olympia. In Willingen wird er am Start sein. «Ich will mit einem guten Gefühl nach Peking reisen. Willingen ist eine Schanze, die ich emotional mag», so der WM-Dritte von 2019.