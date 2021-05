Mercedes-Fahrer (19) kracht in Schmuckgeschäft - «Meine Ex-Freundin hat mich provoziert»

Bei einem Unfall in Aarau sind am Mittwoch mehrere Personen verletzt worden. Der Mercedes sei mit übersetztem Tempo unterwegs gewesen, berichten Augenzeugen.

Am Mittwoch krachte ein 19-jähriger Mercedesfahrer in ein Schmuckgeschäft in Aarau. Der Geschäftsführer stand unter Schock, wie er sagt. Video: 20min/Lynn Sachs

Der Unfallfahrer erklärt, wie es dazu kommen konnte.

Mit voller Wucht prallte am Mittwoch ein Auto in ein Schmuckgeschäft in Aarau. Folge: Fünf leicht verletzte Personen und ein stark demolierter Mercedes Benz CLA, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von über 100’000 Franken. Gegenüber «TeleM1» erzählt der Mercedes-Fahrer: «Meine Ex-Freundin fuhr vor mir. Sie beschleunigte immer wieder und fuhr dann langsamer.» Um keinen Unfall zu verursachen, habe er sie überholen wollen. «Sie liess das nicht zu und beschleunigte. Dabei streifte sie mich, worauf ich die Kontrolle verlor und in die Fassade des Schmuckgeschäfts krachte.»

Seinen Führerschein musste der 19-Jährige abgeben. Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Polizei übergab den Afghanen der Staatsanwaltschaft. «Ich finde das unfair. Sie hat mich von Anfang an provoziert», sagt er. Beim Geschäftsführer des Schmuckgeschäfts hat sich der 19-Jährige in der Zwischenzeit für den Crash entschuldigt.

«Ich sah das Auto, das auf uns zuflog»

Wie Augenzeugen der Polizei zu Protokoll gaben, war der Mercedes-Fahrer mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs. Er fuhr von Schachen her den Ziegelrain hoch. Aus einer Seitenstrasse mündete gleichzeitig eine Automobilistin in die steil ansteigende Strasse ein. Weil der 19-Jährige nicht mehr anhalten konnte, wich er nach links aus. Dennoch streifte sein Mercedes den einmündenden VW Golf. Am Ende des Ziegelrains überfuhr er dann die Kreuzung der Vorderen Vorstadt und prallte mit grosser Wucht gegen die Fassade des dortigen Schmuckgeschäfts.

Geschäftsführer Ali Türkan war zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem Kunden im Laden und wollte diesen zur Tür begleiten: «Ich sah das Auto, das auf uns zuflog. Ich hatte in diesem Moment grosse Angst», sagte er am Donnerstag gegenüber 20 Minuten. Die Aufnahmen der Überwachungskamera haben den Schreckmoment festgehalten. Man sieht, wie Türkan den Kunden packt und ihn zurückzieht. Danach eilt der Geschäftsführer aus dem Laden. «Ich ging zum Auto und öffnete die Tür. Die Insassen sagten, dass es ihnen gut gehe.» Es sei nur dem Zufall zu verdanken, dass niemand schwer verletzt worden sei, sagt Türkan. Es habe viele Fussgänger in diesem Bereich.

