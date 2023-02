St. Gallen : «Meine Familie hat kein Zuhause mehr» – Kebab-Verkäufer sammelt Spenden

Der Kebabladen «Saray» hat eine Spendenaktion der etwas anderen Art ins Leben gerufen: Der Gewinn, der am Wochenende zusammenkommt, wird in die Türkei gebracht. Vor Ort werden davon Hilfsgüter gekauft.

Mazlum Bilmec erzählt über die schwierige Situation seiner Familie in der Türkei und über die Spendenaktion. 20Minuten/Marion Alder

Darum gehts In der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien gab es am Montag starke Erdbeben.

Der Saray Kebabladen spendet das gesamte Geld, welches am Wochenende eingenommen wird, in die Türkei.

Vor Ort werden mit den Einnahmen Hilfsgüter gekauft und an Betroffene verteilt.

Die Familie Bilmec lebt seit 30 Jahren in St. Gallen und betreibt den Kebabladen «Saray» in der Rorschacherstrasse. Es liess die Familie fassungslos zurück, als sie vom Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien erfahren haben. «Ein Teil unserer Familie und Verwandten lebt noch in diesem Gebiet», sagt Mazlum Bilmec gegenüber 20 Minuten. Seine Oma konnte er zwei Tage lang nicht erreichen.

«Ich wusste nicht, ob sie irgendwo unter den Trümmern liegt», erklärt Bilmec, den Tränen nahe. Sein Heimatort Pazarcik ist besonders schwer vom Erdbeben betroffen. Glücklicherweise haben bisher alle seine Angehörigen überlebt. Es gehe ihnen jedoch schlecht: «Gestern habe ich einen Anruf von meiner Familie bekommen. Sie haben kein Zuhause mehr, stehen ohne Schuhe da und frieren», sagt er.

Familie reist ins Erdbebengebiet

Seine Verwandten kommen vorerst in einem Hühnerstall in einem anliegenden Dorf unter. Das geht dem Familienvater nah. Ihm war klar, dass er den Betroffenen in der Türkei und besonders in seinem Heimatort, helfen möchte. Daher hat er nun, gemeinsam mit seiner Frau, Tochter und seinen Eltern, welche alle ebenfalls in St. Gallen leben, eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

«Den gesamten Gewinn, den wir am Wochenende einnehmen, spenden wir an die Erdbebenopfer in der Türkei», so Bilmec. Mit seinem Vater fliegt er am Dienstag nach Gaziantep, um sich vor Ort ein Bild zu machen: «Dort schauen wir, was benötigt wird, kaufen diese Dinge und verteilen sie an diejenigen, die sie brauchen.»

1 / 4 Mahir Mete, Haci Bilmec, Mazlum Bilmec, Narin Bilmec, Fatma Bilmec und Sultan Bilmec haben Familie in der Türkei, die vom Erdbeben stark betroffen ist. (von links nach rechts) 20min/Marion Alder Der Saray Kebabladen hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 20min/Marion Alder Sie sammeln Geldspenden, wovon sie vor Ort Hilfsgüter kaufen und an Betroffene verteilen. 20min/Marion Alder

«Ich möchte helfen, wo es geht»

Seine Warmherzigkeit trifft auf offene Ohren: Mehrere Menschen haben bereits grosszügige Spenden eingereicht. «Die Unterstützung ist enorm», sagt er. Bisher konnten bereits einige Tausend Franken gesammelt werden. Ein Stammgast sagt: «Ich finde das eine sehr schöne Aktion, die ich sehr gerne unterstützt habe.» Bis nach Bern und Zürich habe man von der Aktion gehört und gespendet. «Wir sind sehr dankbar», so Bilmec. Auch seinen Vater berührt die Hilfsbereitschaft: «Es ist so schön zu sehen, wie sich alle solidarisch zeigen, egal welche Herkunft oder Hautfarbe», so Haci Bilmec.

Auch die 13-jährige Narin Bilmec, Tochter des Ladenführers, treffen die Geschehnisse in der Türkei hart: «Ich bin sehr traurig darüber, was passiert ist und möchte helfen, wo es geht», so die 13-Jährige. Daher unterstützt sie ihre Familie am Wochenende und packt im Laden mit an.