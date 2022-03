«Tolles Turnier vor der Brust» – Yann Sommer über Nati-Zukunft, Familie und Gladbach-Krise

Mit seinen überragenden Leistungen führte Nati-Goalie Yann Sommer die Schweiz in den EM-Viertelfinal und an die WM nach Katar. Beendet der 33-Jährige Ende Jahr seine Nati-Karriere?

1 / 6 Yann Sommer freut sich auf die Tage im Nati-Trainingslager im spanischen Marbella. Andy Mueller/freshfocus Der Penaltykiller versucht sich sogar selbst als Schütze. Andy Mueller/freshfocus Mit der Nati blick der 33-Jährige auf ein aufregendes Jahr 2021 zurück. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Yann Sommer bereitet sich in Marbella mit der Nati auf das Testspiel gegen England vor.

Der Goalie spricht über die schwierige Situation bei seinem Club Gladbach.

Zudem äussert sich der 33-Jährige über seine Nati-Zukunft, seine Familie und das turbulente Jahr 2021.

Yann Sommer, Nati-Trainingslager im Urlaubsort Marbella. Wie viel Wellness steckt in diesem Zusammentreffen?

Wellness für den Kopf auf jeden Fall. Wir kommen aus intensiven Situationen in unseren Clubs, daher ist es wichtig, auch mal einen Tapetenwechsel vom Liga-Alltag zu haben.

Sie sprechen den Liga-Alltag an. Ihre Club-Situation mit Gladbach ist schwierig. Tabellenplatz 13, vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Es ist richtig, dass wir uns aktuell in keiner einfachen Situation befinden. Wir haben oft keinen guten Fussball gespielt in den letzten Wochen. Zum Glück konnten wir uns in den letzten beiden Spielen etwas aus dieser Lage befreien. Jetzt gilt es, weiter konstant gute Leistungen zu bringen.

Da nützt es auch nichts, wenn es stets heisst, Yann Sommer bringt trotzdem gute Leistungen, oder?

Natürlich nicht. Ich bin ein Teil des Teams. Wir haben viel Qualität, darüber reden wir oft – was vielleicht auch eine Gefahr ist. Aber diese Qualität müssen wir nun konstanter auf den Platz bringen. Die Bundesliga ist unglaublich fordernd – wir müssen unsere Leistung in jedem Spiel zeigen.

Das Auswärtsspiel in Bochum musste abgebrochen werden, nachdem der Schiedsrichter-Assistent von einem Bierbecher am Kopf getroffen wurde. Wie haben Sie die Situation erlebt?

So eine Aktion geht natürlich gar nicht. Ich finde es sehr schade, denn eigentlich mag ich das Stadion in Bochum und finde auch die Fans cool. So etwas drückt dann natürlich auf die Stimmung.

Zurück zur Nati – Ende Jahr steht die WM in Katar an. Wird Ihr viertes grosses Turnier Ihr Abschiedsturnier werden?

Ich lasse mir definitiv alles offen. Ich fühle mich sehr gut und wir haben ein tolles Turnier vor der Brust. Mehr Gedanken mache ich mir nicht.

Hat Ihre Frau noch nie gesagt, es wäre schön, wenn Sie etwas mehr zu Hause wären?

Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass meine Frau das nicht schön finden würde. Aber sie freut sich auch sehr, mich in der Nati spielen zu sehen. Meine Kinder sind noch nie an einem Nati-Spiel gewesen. Das soll sich in Zukunft definitiv noch ändern. Es erfüllt mich immer noch mit grossem Stolz, für die Schweiz zu spielen.

Konnten Sie schon etwas verarbeiten, was die Nati im vergangenen Jahr mit dem EM-Viertelfinal und der WM-Quali alles erreicht hat?

Ich habe mir immer mal wieder etwas Zeit dafür genommen, in einem ruhigen Moment alles Revue passieren zu lassen. Im Fussball geht es immer extrem schnell weiter, da tut es gut, auch mal in Ruhe etwas auf die vergangenen Dinge zurückzuschauen.

Wie sieht so ein ruhiger Moment bei Ihnen aus?

Das ist ganz unspektakulär. Ich setze mich mit einem Glas Wein hin und denke an das zurück, was wir in den vergangenen Monaten so erlebt und erreicht haben. Es ist auch schön, sich dann wieder mal ein paar Fotos oder Videos davon anzusehen.

*Dieses Interview wurde während einer Medienrunde im Rahmen des Nati-Trainingslagers in Marbella aufgezeichnet.