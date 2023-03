Florence Schelling schaut auf die Zeit als SCB-Sportchefin zurück

Die Zürcherin war mitten in der Corona-Pandemie beim grossen SCB eingestiegen und hatte sich durchzukämpfen versucht. Bereits ihr Start war nicht einfach gewesen. «Ich spürte sehr, sehr schnell, dass ich bei einigen überhaupt nicht willkommen war. So nach dem Motto: ‹Meitschi, was willst du denn hier?›», schaut sie zurück. Trotzdem machte sie weiter, immer weiter, aufgeben kam für sie nicht in Frage, sie sei eine Kämpferin.