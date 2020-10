Doktor Sex«Meine Freundin ist beim Sex hart und oberflächlich!»

Ich traue mich aber nicht, ihr zu sagen, wie ich mich dabei fühle und dass es mir manchmal zu viel ist, denn ich will, dass sie Spass hat. Zudem fürchte ich, dass sie mich verlässt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiss, dass das auf Dauer nicht so weitergehen kann. Was soll ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Es braucht eine gewisse Lust am Leiden, um stillschweigend hinzunehmen, was du beschreibst. Bei allem Respekt vor deiner Selbstlosigkeit und deiner Befürchtung, sie könnte dich verlassen, wenn du ehrlich bist: Es darf nicht sein, dass der Preis für ihren Spass dein Leiden ist!

Eine Beziehung und auch die Sexualität eines Paares lebt davon, dass beide sich einbringen. So lange du also stumm bleibst wie ein Fisch, wird sich nichts ändern – im Gegenteil. Wahrscheinlich nimmt deine Freundin sogar an, dass du Spass hast am Sex mit ihr.