Alexanders Frage an die Community:

«Ich bin seit zwei Jahren mit meiner Freundin zusammen und wir haben regelmässig Sex. Im ersten Jahr war unser Sexleben super, aber seit her ist es so, dass sie während de s Sex starke Bauchkrämpfe hat. Manchmal kommt es auch beim Oralverkehr vor. Was könnte der Grund sein? Ist sie verspannt oder ist das eine Phase? Wir haben auch schon mehrmals eine mehrere Wochen lange Sexpause eingelegt . E s hat aber nichts geändert. Kann es sein, dass wir auf irgendetwas achten müssen oder müssen wir das einfach so hinnehmen?»