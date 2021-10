Doktor Sex - «Meine Freundin nervt sich beim Sex wegen mir!»

Langsam wird es für mich zur psychischen Last. Und ich mache mir Sorgen wegen meiner Freundin, denn ich fürchte, dass sie mich deswegen verlässt. Ich bin ratlos und weiss nicht mehr, was ich machen soll. Was rätst du mir?

Antwort von Doktor Sex

In den fast 20 Jahren, in denen ich nun schon als Sexual- und Paarberater arbeite, wurde mir von Männern und Frauen tausendfach von der Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in Zusammenhang mit dem Orgasmus berichtet. Auch wenn es mittlerweile überall zu lesen ist, dass beim Sex das lustvolle und leidenschaftlich-neckische Spiel mit dem Körper und allen seinen Sinnen weit intensiver ist, als die kurze und oftmals platte Entladung an dessen Ende: Die Idee, dass der Orgasmus Ziel und Zweck der ganzen Sache sei, hält sich hartnäckig.