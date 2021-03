Ich fühle mich ohnmächtig! Wenn ich sie darauf anspreche oder ihr vorschlage, dass wir etwas ausprobieren könnten in Richtung Erziehungskurs oder Paartherapie, heisst es sofort, es gebe ja keine Probleme und sie wüsste nicht, wieso. Was empfiehlst du?

Antwort von Doktor Sex

Was du beschreibst, wird emotionale Erpressung genannt. Sie kommt überall dort vor, wo Menschen zusammen sind: In Familien zwischen Eltern und Kindern oder den Eltern untereinander, in Paarbeziehungen zwischen den Partner*innen und am Arbeitsplatz zwischen Leitungspersonen und Arbeitstätigen oder zwischen Letzteren untereinander.