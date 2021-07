ASK ME ANYTHING - «Meine Freundin will Erfahrungen mit anderen Frauen sammeln!»

Jans Frage an die Community:

«Ich führe seit mehreren Jahren eine Beziehung. Noch lange vor meiner Zeit war meine Freundin in eine Frau verliebt, woraus am Ende aber nie etwas wurde. Seither sei das nie mehr ein Thema gewesen, trotzdem fühle sie sich zu Frauen hingezogen – das sagte sie mir auch gleich am Anfang der Beziehung.

Für mich war das Neuland und manchmal bin ich damit noch immer überfordert. Vor allem, seit sie mir kürzlich mitteilte, dass sie sich wünscht, Erfahrungen mit Frauen zu machen. Sie möchte, dass ich ihr diese Freiheit gebe. Das aber würde bedeuten, dass wir eine Art «offene Beziehung» führen und das ist mir nicht ganz geheuer. Das Thema ist mir unangenehm, denn Eifersucht, Selbstzweifel und Verlustängste spielen da eine grosse Rolle. Ausserdem will ich selbst diese Freiheiten eigentlich gar nicht haben! Ich weiss nicht, was ich tun soll. Vielleicht sollte ich eine*n Paartherapeut*in aufsuchen?»