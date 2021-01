Die Freundin von Amir ist bisexuell und will sich neben ihm noch mit anderen Frauen und Männern treffen. Er fragt, wie er damit umgehen soll. Doktor Sex weiss Rat. (Symbolbild)

Worüber ich allenfalls verhandeln könnte, wäre, einen Mann oder eine Frau in unseren Sex mit einzubeziehen. Aber Partnertausch oder der Besuch eines Swingerclubs sind für mich total undenkbar. Ist diese Beziehung mit so unterschiedlichen Denkweisen der Beteiligten zum Scheitern verurteilt?

Ihre Befürchtung ist, dass sie etwas Wichtiges verpasst, wenn sie ihre Fantasien nicht auslebt. Da sie mir aber nicht untreu sein will, würde sie es nicht ohne meine Zustimmung tun. Aber die Vorstellung, sie würde mit anderen Männern schlafen, macht mir sehr grosse Angst.

Frage von Amir (24) an Doktor Sex:

Antwort von Doktor Sex

Ich kann deine Angst verstehen. Bei der Vorstellung, die Partnerin oder der Partner hat Sex mit jemand anderem, landen viele in den dunkelsten Abgründen ihrer Phantasien, in ihren Selbstzweifeln, Verlustängsten und in ihrer Eifersucht.