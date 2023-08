Elena Miras leidet an chronischer Schmerzerkrankung

Hier schildert Elena Miras ihre 24 Horror-Stunden im Spital. Instagram/elena_miras

Darum gehts Wieder ein Gesundheitsschock für Elena Miras: Die Reality-TV-Darstellerin hat die Diagnose Trigeminusneuralgie erhalten.

Dabei handelt es sich um eine äusserst schmerzhafte Nervenerkrankung.

Die 31-Jährige musste erst im Mai wegen Nierensteinen im Spital behandelt werden.

Schock für die Schweizer Reality-TV-Darstellerin Elena Miras (31): Wiederholt hatte sie stechende Schmerzen an einem Auge, und zwar so starke, dass ihr plötzlich eine Gesichtshälfte taub wurde. Zur Abklärung begab sie sich ins Spital, wie sie ihren Followerinnen und Followern auf Instagram erzählt.

Dabei habe sie zuerst an ihre fünfjährige Tochter gedacht. «Ich dachte nur so, sch*****, ich habe Ayleen. Was mache ich, wenn mir was passiert? Ich dachte wirklich, dass es etwas Schlimmes ist», so Elena. «Schmerzen dieser Art habe ich bislang so nicht gekannt, der war ganz speziell und dauerte nur so zwei bis drei Sekunden an.» Als dann aber alles taub geworden sei, wusste sie, dass sie ins Spital musste.

Das CT hatte zunächst nichts ergeben, Elena musste für weitere Abklärungen und ein MRI dableiben. «Ihr könnt euch vorstellen, welche Angst ich hatte. Ich habe die ganze Zeit an Ayleen gedacht», so die 31-Jährige weiter. Es seien schlimme 24 Stunden gewesen. Letztendlich wurde bei ihr Trigeminusneuralgie diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine chronische Schmerzerkrankung des Trigeminusnervs, der für die Gefühlswahrnehmung des Gesichts, der Schleimhäute in Mund und Nase und der Hornhaut verantwortlich ist.

Musstest du schon mal im Spital behandelt werden? Ja, schon ein paar Mal. Einmal, aber es war nichts Schlimmes. Nein, zum Glück noch nie.

Folgen sind «ausserordentlich starke Schmerzen»

In vielen Fällen wird dabei der Nerv, der für die Sensibilität im Gesicht zuständig ist, kurz vor dem Eintritt ins Gehirn geschädigt, wie Dr. med. Heiko Pohl, Oberarzt in der Klinik für Neurologie am Unispital Zürich, erklärt. Dabei reibe eine Arterie, oder sehr selten auch ein Tumor, am Nerv, sodass dessen «Isolationsschicht» verletzt werde.

Die Erkrankung trete zudem häufig bei Menschen auf, die an Multipler Sklerose litten. Oft würde sich aber keine Ursache für die Trigeminusneuralgie finden. «Typisch für die Erkrankung sind Schmerzattacken, von denen viele durch eigentlich harmlose sensible Reize wie Kauen, Schlucken, Sprechen, Berührung des Gesichts ausgelöst werden», so Pohl. Die Attacken würden zwar nur wenige Sekunden andauern, seien jedoch «ausserordentlich stark und unangenehm».

Viele Betroffene hätten Mühe zu schlafen, zu arbeiten und zu essen. Allerdings verlaufe die Erkrankung von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Häufig werde nach einigen Wochen oder Monaten Schmerzfreiheit erreicht, Schmerzen würden aber meistens irgendwann wieder auftreten.

Elena Miras: «Ayleen hat so gelitten, weil es mir schlecht ging»

In einem ersten Schritt würden für die Behandlung Medikamente verabreicht. Nur wenn sich damit keine Schmerzbesserung erzielen liesse, werde ein chirurgisches Verfahren erwogen. Im Moment, so Elena Miras, müsse sie eine Therapie machen.

Das Schlimmste an dem Ganzen sei für sie die Reaktion ihrer Tochter gewesen. «Ayleen hat so gelitten, weil es mir so schlecht ging.» Sie werde jetzt auf ihre Gesundheit achten und hoffe, dass sie ihre linke Gesichtshälfte bald wieder komplett spüren könne. Erst im Mai musste die Reality-TV-Darstellerin wegen Nierensteinen im Spital behandelt werden.