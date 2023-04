Hayden Panettiere: US-Schauspielerin spricht über ihre Sucht

«Mir wurde von so vielen Menschen in meinem Leben gesagt, wie ich sein und wie ich leben soll», so die Schauspielerin. Und weiter: «Ich wollte, dass bestimmte Entscheidungen meine eigenen sind, und niemand konnte mich aufhalten. Was ich meinem Körper zufügte, war wie ein Akt des Trotzes.»

Hayden Panettiere litt an Gelbsucht

So habe die 33-Jährige an Gelbsucht gelitten, was sich an ihren gelben Augen zeigte. Aufgrund dessen musste sie von einem Leberspezialisten behandelt werden. «Mein Körper hielt am Gewicht fest, das ich vorher nicht hatte. Und meine Haare waren dünn und fielen einfach nur in Büscheln aus», so Panetierre weiter.