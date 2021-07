Lovely Me - «Meine Hände und Füsse tropfen vom Schweiss»

Lara*, was macht dich besonders?

Woran liegt das?

Das hört sich nach einer grossen Beeinträchtigung an.

Wie schaffst du es, im Alltag damit klarzukommen?

Wie gehst du mit der Situation um?

Gibt es Momente, in denen du nicht schwitzt?

Kaum. Ein richtig «t rockenes » Leben gibt es nicht, ich kenne es nur so , wie es ist . Aber an den wenigen Tagen, an denen ich nichts habe, liebe ich mein Leben. Ich würde so vieles dafür geben, immer trockene Hände und Füsse zu haben. Vollkommen glücklich bin ich am Meer, denn dort bin ich « normal » . Dort schwitze ich nicht – ich denke, das liegt an der Luft. Ich versuche so oft wie möglich dort zu sein. Für den Rest der Zeit muss ich mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich kenne es ja nicht anders und habe mit der Zeit gelernt, damit zu leben. Mein Umfeld gibt mir seit jeher viel Kraft. Auch meine Freundinnen und Freunde lieben mich so, wie ich bin. Wenn ich bei ihnen bin, bieten sie mir zum Essen immer ein Tuch an, damit ich das Besteck halten kann. Das zeigt mir, dass sie an mich denken und ich für sie nicht komisch bin. Nur mein Freund muss Abstriche machen.