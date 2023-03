Lance Stroll : «Meine Hände waren Gemüse» – Formel-1-Star fährt trotz OP auf Platz 6

Zuerst war von einem «geringfügigen Vorfall» die Rede, dann von einem schweren Unfall – zwei Wochen vor dem Formel-1-Saisonstart musste sich Lance Stroll einer Operation unterziehen. Bei einem Velounfall in Spanien brach sich der 24-Jährige sein rechtes Handgelenk, verstauchte sich das linke und brach sich einen Zeh. «Meine Hände waren Gemüse, ich konnte sie nicht bewegen. Ich konnte nicht laufen, ich habe mir meinen Zeh gebrochen», verriet der Kanadier am Wochenende in Bahrain. «Das erste Rennen in Bahrain erschien mir nach meinem Unfall weit weg, das Licht am Ende des Tunnels war damals ganz weit weg.»