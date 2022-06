Ask me Anything : «Meine Katzen dürfen nicht raus – manche sagen, das sei Tierquälerei!»

Julia* (26) hält zwei Katzen in einer grossen Wohnung mit Balkon. Ihre Haustiere sind keine Freigänger, was viele kritisieren – so würde sie ihre Katzen quälen. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare.