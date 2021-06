Verschluckgefahr bei Migros – Plastik in Chicken Nuggets

So gefährlich ist es, wenn Plastik verschluckt wird

Besonders Babys und Kleinkinder verschlucken häufig Fremdkörper: Laut einer Studie der Universität Sydney handelt es sich dabei in 70 Prozent der Fälle um Münzen, aber auch kleines Spielzeug, Murmeln und Radiergummis. Lebensgefährlich wird es, wenn diese Dinge oder Lebensmittel wie Nüsse in die Atemwege geraten. Grosse Gegenstände können sich dabei in den Atemwegen festsetzen. Dann besteht eine akute Erstickungsgefahr. Giftig ist Plastik aber nicht. Denn das Material kann nicht zersetzt werden im Magen, wie «Focus» schreibt. Verschlucktes Plastik wird also ziemlich sicher unbeschadet durch den Darm wandern und ausgeschieden. Gefährlich wird es erst, wenn spitze Plastikteile heruntergeschluckt werden. Denn diese können den Verdauungstrakt verletzen. Dann sollte eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.