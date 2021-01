Kinder, die sich mit dem Coronavirus anstecken, kommen meistens mit einem blauen Auge davon. Schwere Verläufe und Langzeitfolgen sind selten – doch auf die leichte Schulter nehmen sollte man die Infektion nicht. Unlängst warnte etwa das Kinderspital Zürich vor heftigen Verläufen bei Heranwachsenden wie der Entzündungsreaktion PIMS (siehe Box) . Salome* weiss genau, wovor die Gesundheitsfachleute warnen: Ihre Kinder gehören zu den wohl ersten Corona-Fällen in der Schweiz. Nora * (12) steckte sich vermutlich Anfang Februar 2020 im Skilager an – der erste offizielle Fall hierzulande wurde jedoch erst am 25. Februar gemeldet. Nora erkrankte schwer und bis heute geht der sportlichen Siebtklässlerin beim Treppensteigen die Luft aus. Ihr kleiner Bruder Tim * (7) hatte so heftige Symptome, dass der ratlose Kinderarzt gar Verdacht auf Leukämie äusserte. Beide Kinder mussten ins Spital. Gegenüber 20 Minuten schildern Salome und Nora ihre Geschichte n .