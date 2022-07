Heerbrugg SG: «Meine Kinder sind traurig» – Katze will nach Fremdfütterung nicht mehr heim

Bahar Inanir aus Heerbrugg SG besitzt drei Katzen: eine Mutterkatze, Hera, und zwei Nachkömmlinge. Die Mutter der beiden Katzen, eine Bengalkatze, sei einen Monat lang nicht mehr nach Hause gekommen. «Ich habe sie zwar immer wieder im Quartier gesehen, aber zu mir wollte sie nicht mehr», sagt die 39-jährige Rheintalerin zu 20 Minuten. Erst am Donnerstag sei sie wieder in die Wohnung spaziert.

Die Mutterkatze wird zuhause vermisst

Die Geschichte postete die 39-Jährige auf Facebook und lässt ihren Ärger freien Lauf: «Es macht mich und meine Kinder sehr traurig wenn so etwas passiert», schreibt sie unter anderem. Und: «Ich werde künftig nicht mehr warnen, sondern solche Leute anzeigen.» Viele User geben ihr Zuspruch und schreiben, dass sie im Rheintal schon dasselbe erlebt haben.

Strafe von bis zu drei Jahren Gefängnis möglich

«Im Beispiel von Inanir stellt das Weglocken der Katze einen Eingriff in die Eigentumsrechte des Katzenhalters dar, gegen den sich dieser mit rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen kann», so die Juristin. Die angedrohte Strafe könnte wegen Sachentziehung oder der unrechtmässigen Aneignung eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe betragen. In jedem Fall könnte die Fütterung zivilrechtlich verboten werden.