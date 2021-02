Bereits im letzten Jahr musste die Familie die Ferien in Hurghada wegen der Pandemie absagen. «Meine Kinder sind noch nie geflogen. Sie haben sich so gefreut, das Meer zu sehen.» Die Tests kosteten schnell mehrere hundert Franken. «Für Familien mit einem hohen Einkommen ist das machbar. Für uns, die weniger als 3000 Franken im Monat zur Verfügung haben, nicht.»

Familien stornieren gebuchte Ferien

Seychellen: Vorteile für Geimpfte

Der Aufwand für die Reisebüros sei nach dem Bundesratsentscheid riesig, der Ertrag gleich null, so Wohlfarth. Schwierig zu erklären sei den Kunden, wieso man einen PCR-Test braucht, wenn man einen kurzen Flug von Hamburg nach Zürich nimmt, aber nicht, wenn man die gleiche Strecke stundenlang im Zug zurücklege. Und: «In jedem Land läuft es etwas anders ab mit den Tests. Wir kennen inzwischen schon die Labors. Als die Fluggesellschaft KLM etwa die Testpflicht auf allen Flügen einführte, mussten wir für Kunden in Tansania Tests in einem Spital organisieren, was sehr kompliziert war.»