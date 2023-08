Imaan Hammam im Interview: Arganöl und andere Beauty-Geheimnisse

Imaan Hammam ist schön. Als Topmodel liegt das quasi in der Natur der Sache. Ihre Bilder hängen auf XXL-Plakaten, auf den Laufstegen der Welt ist sie Stammgast. Als sie uns im Zoom-Call entgegenstrahlt, müssen wir dennoch kurz nach Luft schnappen. Dann stellen wir das Mikrofon an – schliesslich geht es darum, an die Geheimnisse zu kommen, die für den Glow und die spezielle Ausstrahlung der neuen Botschafterin von Estée Lauder verantwortlich sind. Wir verraten schon mal so viel: Selbst darauf gekommen wärst du vermutlich nicht.