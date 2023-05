Der Breaking Event Red Bull BC One fand am Samstagabend in Zürich statt. Die Champions heissen Becca und Lotus.

Red Bull BC One : «Meine Mami hat mich heute zum ersten Mal so tanzen gesehen»

Darum gehts Beim Red Bull BC One lieferten die Tänzer und Tänzerinnen eine grosse Show ab.

Am Ende ging der Sieg bei den Frauen an Becca und bei den Männern an Lotus.

Beide strahlten nach der Entscheidung wie Maikäfer.

Vor gut 1000 Fans lieferten die besten Schweizer Breaktänzer und Breaktänzerinnen am Samstagabend beim Red Bull BC One in Zürich eine grosse Show ab. Dem Publikum wurde ein Tanz nach dem anderen geboten – die Battles waren hochstehend. Am Ende machten Becca bei den B-Girls und Lotus bei den B-Boys das Rennen. Zwei Gewinner, zwei Geschichten.

Für die 36-jährige Becca, aka Rebbeca Annies, war es bei den fünften Finals der erste Triumph. Gegenüber 20 Minuten sagte sie nach der Pokalübergabe voller Freude: «Endlich habe ich es geschafft. Dass sich die Arbeit nun ausgezahlt hat, bedeutet mir sehr viel.»

Die Lokalmatadorin wurde von zahlreichen Freunden und Familienmitgliedern angefeuert. «Meine Mami hat mich zum ersten Mal so in einem Battle tanzen gesehen», erklärt die überglückliche Zürcherin. Becca ging davon aus, dass dieser Umstand sie nervöser machte, als sie sowieso schon war. Doch nach dem Wettkampf war klar, die grosse Unterstützung konnte sie in Energie umwandeln. «Ich fühlte mich einfach frei», so die Zürcherin.

Halbfinal-Gegner im gleichen Spital geboren

Während der Erfolg von Becca aufgrund ihrer bisherigen Karriere nicht ganz überraschend kam, war es bei den Männern etwas anders. Mit Lotus schnappte sich ein Talent bei seiner ersten Teilnahme gleich den begehrten Pokal. Im Final liess der 16-Jährige den zweifachen BC-One-Champion Moa knapp hinter sich. Im Siegerinterview sprach er von einer grossen Müdigkeit und Bauchschmerzen, die nun der Freude gewichen sind. «Ich bin, glaube ich, der Erste, der diesen Event mit 16 Jahren gewinnt.»

An einen Sieg dachte er lange nicht. «Es ging einfach immer weiter und weiter», so Lotus, der mit richtigem Namen Mateo Prinz heisst, gegenüber 20 Minuten. Im Halbfinal kam es zu einem besonderen Duell. Es ging gegen Smile, einen guten Kumpel von Lotus. Nicht nur tanzt das Duo in derselben Crew, sie sind auch am gleichen Tag und im gleichen Spital geboren. Doch Lotus machte das Rennen und holte so den Pokal nach Neuenburg. Nun will er im Final in Paris zeigen, dass er verdient gewonnen habe. Der World Final findet am 21. Oktober statt.

