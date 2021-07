Schönbächler über FCZ-Abgang - «Meine Mitspieler dachten, das sei ein Witz»

2007 debütiert der FCZ-Junior in der ersten Mannschaft.

Marco Schönbächler, Mitte Juni, zwei Tage vor Trainingsstart, hat dir der FC Zürich mitgeteilt, dass dein Vertrag nicht verlängert wird. Wie hast du reagiert?

Wie hat Sportchef Marinko Jurendic seinen Entscheid begründet?

Er hat gesagt, dass man einen Umbruch plane. Am neuen Trainer André Breitenreiter hat es meines Wissens nicht gelegen.

Finanzielle Aspekte haben keine Rolle gespielt?

Nein, am Geld wäre es wohl nicht gescheitert. Da hätten wir uns bestimmt gefunden.

Wie hat dein Umfeld auf den Entscheid des Clubs reagiert?

Du bist ein FCZ-Urgestein. Welche Rückmeldungen hast du von den Fans erhalten?

Du bist nicht der einzige FCZ-Profi, der keinen neuen Vertrag erhalten hat. Unter anderem müssen auch Adrian Winter, Benjamin Kololli und Hekuran Kryeziu den Club verlassen. Wie beurteilst du dieses Vorgehen?

In den letzten 19 Jahren hast du viel erlebt mit dem FC Zürich. Was war das Highlight?

Ich werde nie vergessen, wie ich neu zu den Profis gekommen bin. In der Anfangszeit konnte ich enorm viel von den gestandenen Spielern profitieren. Zudem werden für mich die Spiele in den europäischen Wettbewerben wie auch der Support der treuen FCZ-Fans immer ein Highlight bleiben.

Und der Tiefpunkt?

Ganz klar der Abstieg. Besonders frustrierend war für mich, dass ich in dieser Zeit verletzt war. Ich sass machtlos auf der Tribüne und konnte nicht fassen, was gerade passiert. Aber es hatte auch etwas Positives. Ich glaube, die Saison in der Challenge League hat dem FCZ rückblickend gutgetan. Das war eine geile Saison, wir hatten einen unglaublichen Zusammenhalt im Team.