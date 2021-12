Lovestory Dreiecksbeziehung: Verliebt entgegen den Willen der Mutter

«Sie stellte mir ein Ultimatum»

«Meine Mutter machte uns das Leben zur Hölle»

Natürlich war ich schockiert. Weil ich es aber allen recht machen wollte, tat ich so, als ob ich Schluss gemacht hätte , und führte die Beziehung heimlich weiter. Für Nadine war es okay und wenn wir uns sahen, sagte ich meiner Mutter, ich würde Fussball spielen gehen. Einen Monat lang ging das gut, doch einmal stand sie plötzlich vor mir, während ich mit Nadine auf einer Bank sass. Tatsächlich hat mich meine Mutter via Handy-Ortungsdienst aufgespürt! Sie schaute mich hasserfüllt an. Es herrschte Totenstille. Dann ging sie, ohne etwas zu sagen.