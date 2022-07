Helfersyndrom: Das hilft Betroffenen

«Liebe Sandra, das Problem betrifft meine Nachbarin. Sie ist unheimlich nett und immer sehr zuvorkommend. Sie bietet immer ihre Hilfe an, auch ungefragt. Das geht so weit, dass sie sich ungefragt in viele Dinge einmischt. Ich denke, dass ihr Grundproblem eine Art Helfersyndrom ist. Kann es sein, dass sie ihren Selbstwert durch Bestätigung von aussen definiert? Wenn nicht die erwartete Anerkennung kommt, wird sie traurig. Wie kann ich damit umgehen, ohne sie unnötig zu verletzen oder sie gleich zu therapieren?» – Emma (27)