Profi-Surferin Vahine Fierro (22): «Meine Periode hat mir die Olympiade vermasselt»

Ich will die beste grosse Schwester der Welt sein (Anm. der Red.: Vahines jüngere Schwestern Heimiti und Koha surfen ebenfalls). Zudem will ich an der Olympiade 2024 Gold holen. Die Medaille hänge ich dann neben meinem «Women Barrel of the Year in 2019 in Teahupo’o» auf.