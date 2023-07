Millionen-Deal ist fix: «Meine Reise geht weiter» – Nati-Flügel Noah Okafor wechselt zur AC Milan

Der Baselbieter ist der siebte Schweizer in der Serie A – der sechste in Milans Geschichte.

«Welcome Noah», schreibt die AC Milan am Samstagabend auf Social Media. Damit verkünden die «Rossoneri» den Transfer des Nati-Spielers Noah Okafor ins berühmtberüchtigte San Siro. Der 23-Jährige hat sich bereits seit gestern in der lombardischen Metropole aufgehalten, wo zunächst der obligate Medizincheck anstand. Nun ist klar: Okafor hat beim Tabellenvierten der letzten Serie-A-Saison einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Und Milan überweist rund 14 Millionen Franken nach Salzburg.

«Unglaubliche Momente erlebt»

Der 14-fache Internationale hatte international spätestens vergangene Saison mit starken Auftritten in der Champions League auf sich aufmerksam gemacht, als er in der Gruppenphase unter anderem auch gegen Milan traf (siehe Video oben). Okafor dürfte seit damals gleich direkt auf den Einkaufszettel des Traditionsclub gedribbelt haben.

«Nach 3,5 überragenden Jahren hier in Salzburg ist nun für mich die Zeit gekommen, um eine neue Herausforderung beim AC Milan anzunehmen», verabschiedete sich der Baselbieter auf Instagram von den Salzburg-Fans. Okafor war im Januar 2020 für rund 11 Millionen Franken von Stammclub Basel zum österreichischen Krösus gewechselt und seither 110 Pflichtspiele für die Roten Bullen bestritten (34 Tore, 23 Assists). Er habe gemeinsam mit den Salzburgern «unglaubliche Momente» erlebt, die er für immer in Erinnerung behalten werde. So zum Beispiel vier Meistertitel, drei Pokalsiege und eine tolle Europa-Saison 2022/23. Okafor: «Meine Reise geht jetzt weiter, aber ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen!»