Primarlehrerin besorgt - «Meine Schülerin brach weinend zusammen, als sie zum 4. Mal in Quarantäne musste»

1235 Kinder im Kanton Zürich in Quarantäne

Kinder in Quarantäne

Alleine in der aargauischen Gemeinde Lenzburg befinden sich bis Donnerstag noch rund 600 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Dies nachdem am 22. August drei positive Tests vorlagen und in der Woche darauf weitere Fälle bekannt wurde. Im ganzen Kanton befinden sich über t ausend Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Im Kanton Zürich haben für die aktuelle Woche 1235 Kinder zwischen vier und elf Jahren eine Quarantäneanweisung erhalten. Total besuchen in dieser Altersklasse rund 95’000 Kinder Zürcher Schulen.