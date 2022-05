Erbstreit: «Meine Schwestern und ich streiten uns ums Erbe – was jetzt?»

Antwort von Life Coach Sandra Lutz:

Was ich persönlich als Hoffnungsschimmer sehe, ist, dass jede von euch den Streit schlichten möchte, ihr jedoch verschiedene Strategien dazu habt. Es ist wichtig anzuerkennen, dass eine Strategie, auch wenn diese anders als die eigene ist, nicht unbedingt falsch sein muss. Denn so wie du eine bestimmte Meinung vertrittst und auch das volle Recht dazu hast, haben genauso deine Schwestern das Recht, eine bestimmte Position zu vertreten. Auch wenn du diese vielleicht nicht nachvollziehen kannst.

Kommt eine Mediation auf keinen Fall in Frage, fragt euch doch mal, wie es aussehen würde, wenn ihr so weitermacht wie bisher. Oder geht noch einen Schritt weiter und fragt euch: Was müsste denn passieren, damit die Situation komplett aussichtslos wird – also, dass eine Lösungsfindung ausgeschlossen ist?