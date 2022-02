«Meine Stadt wird zerbombt» – ukrainischer E-Sport-Star verzweifelt

Oleksandr «s1mple» Kostyliev ist einer der besten «CS:GO»-Spieler der Welt und kommt aus der Ukraine. Mit seinem Team NaVi kämpft er diese Woche an einem E-Sport Turnier in Polen um eine Million US-Dollar.

Er spielt mit im Moment am grössten «CS:GO»-Event in Polen um eine Million US-Dollar.

Mit seinem Team NaVi, das sein Zuhause in Kiew hat und aus ukrainischen und russischen Spielern besteht, hat er alles gewonnen, was man im «Counter-Strike» gewinnen kann.

Die Ukraine ist eine der grossen E-Sport-Nationen und mit der Organisation NaVi kämpft in diesem Moment eines der besten «CS:GO»-Teams um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar. Denn sie haben sich vor Ort in Polen für das IEM Katowice qualifiziert. Konzentrieren auf das Turnier können sich die Spieler jedoch nicht, denn zuhause wütet der Krieg.



Starspieler Oleksandr «s1mple» Kostyliev twittert: «Meine Stadt wird zerbombt fu**» und «Bitte, bitte hört auf, ich kann das nicht mehr machen, wir brauchen Frieden.» Der Hauptsitz von NaVi ist in Kiew und wurde laut mehren Quellen evakuiert. Sein Team besteht aus Mitspielern aus Russland und der Ukraine, das Team verurteilt den Krieg aufs Schärfste und ist in engem Kontakt mit Familien und der Organisation in Kiew.