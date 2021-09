Frei über Nati-Aufgebot - «Meine Teamkollegen meinten, ich könne gleich wieder zurücktreten»

Als Fabian Frei am frühen Donnerstagmorgen aufwacht, entdeckt er einen Anruf in Abwesenheit auf seinem Handy. Der FCB-Profi kennt die Nummer, es ist die seines ehemaligen Trainers Murat Yakin. Frei weiss sofort, was es geschlagen hat und ruft umgehend zurück. Doch dieses Mal ist es Yakin, der nicht rangeht. Der Nati-Coach schläft noch.

«Wir haben zunächst aneinander vorbei telefoniert», sagt Frei. Wenig später klappt es dann und der 32-Jährige erfährt von Yakin, was er sowieso bereits vermutete: Der Basler wird für die Nati nachnominiert. Schon am Nachmittag steht Frei mit seinen Nati-Kollegen auf dem Trainingsplatz.

Frei statt Pikett-Spieler

Doch wieso rief Yakin am späten Dienstagabend Frei an und nicht einen der Spieler, dessen Namen im Gegensatz zu dem von Frei auch auf der offiziellen Pikett-Liste des Verbands stehen? «Vielleicht wollte er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen», sagt Frei selbst. Mit Granit Xhaka und Eray Cömert fehlen dem Nati-Trainer ein defensiver Mittelfeldspieler und ein Innenverteidiger. In diesen Positionen hat Frei beim FCB in dieser Saison schon gespielt.