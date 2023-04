Martina Hingis geht es nach ihrer Scheidung «sehr gut»

Das Paar gab sich im Jahr 2018 pompös im Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz SG das Jawort.

Noch nicht ganz ein Jahr ist es her, seit bekannt wurde, dass sich Hingis von ihrer zweiten grossen Liebe, dem Zuger Sportarzt Harry Leemann, scheiden lässt.

Martina Hingis beehrte das Publikum bei der grossen Gala von «Das Zelt» in Zürich.

Das Eheaus von Martina Hingis und Harry Leemann wurde vor wenigen Monaten publik. Seither hat sich die ehemalige Profi-Tennisspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – bis jetzt! Am Sonntagabend mischte sich die 42-Jährige am Galaabend des Schweizer Tourneetheaters «Das Zelt» unter die prominenten Gäste und zeigte sich sichtlich zufrieden und mit einem breiten Lachen. «Es geht mir sehr gut», so Hingis im Gespräch mit 20 Minuten.