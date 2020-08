Vater hat keinen Kontakt trotz Sorgerecht

«Meine Tochter lehnt mich ab»

Sandro* hat seine 10-jährige Tochter dieses Jahr noch nie gesehen. Trotz des gemeinsamen Sorgerechts sind Besuche immer seltener geworden, bis sie irgendwann gar nicht mehr stattfanden.

Sandro informierte sich bei der Kesb, was er tun könne, wenn Besuche nicht stattfänden. «Ich musste ein e Meldung wegen Kindeswohlgefährdung einreichen. Das widerstrebte mir im ersten Moment. Ich hatte ja nie das Gefühl, dass das Wohl meiner Tochter gefährdet war.» Doch er habe den Eindruck bekommen, dass das Umfeld auf s eiten der Mutter schlecht über ihn reden würde. «Meine Tochter steckte in einem Loyalitätskonflikt. Sie merkte, dass ihre Mutter nicht wollte, dass sie Zeit mit mir verbringt. Eines Tages hatte sie diese Haltung so verinnerlicht, dass sie mich ebenfalls nicht mehr sehen wollte», ist Sandro überzeugt. Über die Beweggründe für das Verhalten der Mutter kann er nur mutmassen: «Meine Ex -F rau hat einen neuen Partner, sie sind nun wieder eine komplette Familie. Ich störe dabei nur.»