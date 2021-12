14-Jährige durch Polizeikugel getötet - «Meine Tochter starb in meinen Armen, ich konnte nichts tun»

Bei einem Polizeieinsatz in Los Angeles ist eine 14-Jährige in der Umkleidekabine eines Kleiderladens durch eine Polizeikugel getötet worden.

«In dem Moment, als etwas meine Tochter traf, warf es uns zu Boden und sie starb in meinen Armen. Ich konnte nichts tun » . Soledad Peralta weinte, als sie am Dienstag während eines Protests vor der Polizeistation von Los Angeles erzählt, wie sie den Tod ihrer 14-jährigen Valentina erlebte. Ein Kind so zu verlieren, sei « einer der tiefsten Schmerzen, die sich ein Mensch vorstellen kann » , sagte Peralta. « Jetzt hat uns unser süsser Engel für immer verlassen. Bitte gib uns Kraft, Valentina.»

Die Familie der Verstorbenen will Gerechtigkeit. Valentina Orellana-Peralta starb einen Tag vor Heiligabend durch eine verirrte Kugel aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Das Mädchen stand in der Umkleidekabine eines Einkaufszentrums im Stadtteil North Hollywood, als mehrere Polizisten das Feuer auf einen Mann abgaben, der mit einem schweren Veloschloss in der Hand durch das Geschäft lief und auf Frauen einschlug. Laut Polizei durchschlug eine von dem Polizisten abgefeuerte Kugel die Wand der Umkleidekabine, in der sich Valentina befand.