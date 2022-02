Totes Mädchen in Köniz BE - «Meine Tochter wartete am Mittwoch vergeblich auf E.»

In Niederwangen in der Gemeinde Köniz ist am Mittwoch ein achtjähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Laut der Polizei können aktuell weder ein Unfallgeschehen noch eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. Im Quartier ist der Schock gross: «Es ist wirklich tragisch, was passiert ist. Ich habe Angst um meine Kinder», sagt eine Nachbarin und Mutter von Zwillingen. Sie habe die achtjährige E.A.* und ihre Mutter M.A.* nur flüchtig gekannt. Die Frau habe erst seit einem Monat in dem Haus gewohnt.