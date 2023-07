Lucerne Clinic: Ist das das meist vandalisierte Plakat der Schweiz?

An der Bahnhofstrasse in Luzern steht das wohl meist-vandalisierte Plakat der Schweiz. Es zeigt eine junge Frau namens «Nina» mit ihrer «Traumbrust», die sie, so die Werbung, als Patientin der Lucerne Clinic erhalten hat. Die Implantate hält sie in der Hand, um sie schwirren die Wörter «Glücksgefühle», «Natürlichkeit» und «Qualität».