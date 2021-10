Erste «Bachelor»-Folge: «Meine Traumfrau sollte zuhause wie meine Mutter sein»

Und wenn wir kämpfen sagen, meinen wir das wortwörtlich. So wurde der Bachelor schon in der ersten Folge beinahe von Thai-Boxerin Rebekka (21) verprügelt. Die wollte beim ersten Kennenlernen nämlich einen guten Eindruck hinterlassen – und einfach mal ihre Hobbys aufzeigen.

Am Montagabend wurde auf 3+ die erste Folge der aktuellen Staffel ausgestrahlt.

Das war richtig übel

Eines muss man dem diesjährigen Bachelor wohl lassen: Seine Interessen sind ziemlich vielseitig. So steht er auf viel Action, aber auch auf tiefgründige Gespräche und philosophische Gedichte. Wie soll eine Kandidatin denn all diesen Wünschen gerecht werden können? Ganz einfach: « Meine Traumfrau sollte draussen eine Lady sein, im Wohnzimmer wie meine Mutter und im Schlafzimmer… ja , das könnt ihr euch jetzt selber denken. » Kurz: Sie soll schick aussehen, aber auch Hausmütterchen-Potential haben. Ob das den Vorstellungen der Frau e n e ntspricht?

Die scheinen sich bezüglich Traummann-Kriterien jedenfalls schon einig geworden zu sein. Der Bachelor muss gross, muskulös und braungebrannt sein. Aber es sollte doch nicht nur ums Aussehen gehen, oder? Kandidatin Cici (37) findet etwa: « Wenn ich den Bachelor sehe, dann muss es… vibrieren. In jeder einzelnen Zelle meines Körpers. » Bei ihr dürfte es beim ersten Treffen mit Erkan allerdings eher geschnurrt haben.

Das war witzig

Cici ist nämlich im Raubkatzen-Kostüm vor den Bachelor getreten. «Schliesslich bin ich halb Raubkatze, halb Lady», so die 37-Jährige. Kandidatin Nadine Mercedes (27) hingegen stieg mit Einhorn-Haube aus der Limousine. Der Hintergedanke: «Einhörner gibt es zwar nicht, aber Traumfrauen schon.»

Dass auch Patricia eine Traumfrau ist, wollte sie dem Bachelor mit einer heissen Tanzeinlage beweisen. So stolzierte die Pole-Dancerin in gefühlt 30 Zentimeter hohen High Heels zu Erkan. Konkurrentin Romina sagte dazu : «Ihre Schuhe sind höher als der Lebenslauf der meisten Menschen!» Und genau diese Schuhe landeten dann auch gleich auf Erkans Schulter, der das Spektakel bloss kommentarlos über sich ergehen liess.

Als wäre das nicht schon genug, musste er die nächste Kandidatin auch noch die Treppe zum Kennenlern-Plätzchen hochtragen. Romina (25) streckte nämlich ein Schild aus der Limo, auf dem stand: «Ich will von meinem Traummann abgeholt werden.» Als Belohnung überreicht sie Erkan einen Martini, mit den Worten: « Hier eine Abkühlung für meinen James Bond. » E rkans Antwort: « Ich bin n icht James Bond, sondern der Bachelor . A ber den Drink nehme ich trotzdem.» Da hatte es wohl einer nötig – und wir können es ihm nicht einmal übelnehmen.

Das ist neu

Die diesjährige «Bachelor»-Staffel ist eine Jubiläums-Staffel. Ob das ein Grund zum Feiern ist, lassen wir jetzt einfach mal offen. Fest steht: «Der Bachelor» gibt es in der Schweiz schon seit zehn Jahren. Und um das zu zelebrieren, gibt es in der diesjährigen Sendung gleich zwei Neuheiten.

Einerseits gibt es die goldene Rose, die eine Kandidatin automatisch drei (!) Runden weiterbringt. Influencerin Aurelia (22) ist die Glückliche in der ersten Runde. Andererseits gibt es unter den 17 Kandidatinnen einen versteckten Maulwurf! «So will ich heimlich herausfinden , wer wirklich für mich da ist », sagte Erkan. Wer die geheime Spionin ist, bleibt vorerst allerdings ein Geheimnis.

Die ist raus

Eine naheliegende Vermutung wäre gewesen, dass Luana (21) der Maulwurf ist. Sie hielt sich nämlich konstant im Hintergrund. Nun ist sie allerdings raus. Da sie in der Episode so gut wie nie gezeigt wurde, wusstest du vermutlich eh nicht, wer sie ist – also alles easy, oder? Und die restlichen 16 Kandidatinnen kannst du bereits nächsten Montag wieder genauer unter die Lupe nehmen.