Opfer sexueller Misshandlung in Spanien – «Meine Vergewaltigung war der Kirche nur 7500 Euro wert»

Der Spanier Alfonso Caparrós besuchte in den 1950er-Jahren die Jesuitenschule San Estanislao de Kostka in Málaga . Dort wurde er von Priester Ramón Gutiérrez Mateo schwer sexuell misshandelt.

Ein heute 76 Jahre alter Spanier spricht erstmals über die sexuelle Gewalt, die er als Kind an einer Jesuitenschule in Málaga erlebte.

Der Spanier Alfonso Caparrós fühlt sich so gedemütigt, dass er nicht mehr schweigen will. Der heute 76 Jahre alte Mann ist eines von vielen Opfer n sexueller Misshandlungen durch Geistliche. Als man ihn im Juni 2020 erstmals zu einem « Gespräch » mit den Verantwortlichen für seinen Schmerz einlud, sass eine Truppe Anwälte im Raum, die die Schwere des erlittenen Übergriffes ein zu schätz en hatte .

Da realisierte Caparrós, dass die Jesuiten in Spani e n e ine Art Tarifplan führen, um die Opfer zu entschädigen: Für eine « leichte Misshandlung » gibt es 5000 Euro, für eine « mittlere » bis zu 10'000 und für einen « schweren Übergriff » bis zu 15'000. Alfonso Caparrós erhielt für das, was ihm im Alter von sieben Jahren an der Jesuitenschule San Estanislao de Kostka in Málaga angetan wurde, 7500 Euro.