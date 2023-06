Bleibt Darian Males doch beim FC Basel?

1 / 6 Wie gehts für den FCB-Topscorer weiter? Darian Males im Training der U-21-Nati. SFV Kanns auch mit rechts: Linksfuss Darian Males. SFV Der Innerschweizer hat eine lange Saison hinter sich. SFV

Darum gehts Darian Males gehörte in der Mammut-Saison zu den Dauerbrennern beim FC Basel.

Dennoch ist seine Zukunft im Joggeli für nächste Saison noch nicht sichergestellt.

Vor der bevorstehenden U-21-Europameisterschaft hat er mit 20 Minuten gesprochen.

«Meine Situation war von Anfang an klar», erklärt Darian Males im Rahmen des U-21-Vorbereitungscamps zur EM, «Basel hat meine Kaufoption nicht gezogen.» Heisst: Abschied vom Joggeli trotz des internen Bestwerts von elf Toren und 17 Assists in 47 Spielen? Nicht unbedingt. Inter Mailand, bei dem der 22-Jährige eigentlich unter Vertrag steht, und der FCB befänden sich in Gesprächen betreffend einer Leihverlängerung. Males: «Ich habe noch eine Wohnung in Basel.» Mehr zu seiner Club-Zukunft möchte der gebürtige Luzerner nicht verraten. Schliesslich gelte der Fokus nun voll auf der U-21-Nati und der bevorstehenden EM.

Für diese fühlt sich Males trotz Mammut-Saison samt Conference-League-Halbfinal-Krimi gegen Fiorentina fit. «Wir hatten so viele Spiele wie fast niemand in Europa», so der Offensivspieler. Natürlich spüre man die lange Saison in den Knochen. Aber so viele Spiele zu bestreiten, sei einfach auch unglaublich schön. Males: «Das verdanke ich meinem Körper und ich bin stolz darauf, dass ich die ganze Saison spielen kann.»

Solidarität und Fiorentina-Frust

Auf Males und die U-21-Nati warten an der EM happige Gegner. Zuerst gegen Norwegen, dann kommen die Brocken Italien und Frankreich. «Klar sind Italien und Frankreich auf dem Papier Favoriten, aber wir haben in der Quali gegen die Niederlande schon gezeigt, was wir anstellen können», ordnet Males ein.

Allerdings wolle man sich mit viel Solidarität und Harmonie gegenseitig den Druck wegnehmen und mit Teamarbeit zum Erfolg kommen. Males: «Wir haben keinen Lionel Messi im Team, deshalb müssen wir in der Mannschaft arbeiten.» Und eine persönliche Rolle im Gefüge? «Wenn du nicht hoffst, viel zu spielen, bist du am falschen Ort», erklärt der Linksfuss. Der Konkurrenzkampf sei zwar da, aber seine Rolle klar: «Ich habe über die ganze Saison starke Leistungen gezeigt, fast 50 Spiele gemacht. Der Trainer weiss genau, wie ich das Team unterstützen kann.»

Serbischer Pass ja, aber …

Males sei seit dem Anfang der U-21-Kampagne dabei. Für ihn gäbe es nichts Schöneres, als das eigene Land zu vertreten. Apropos eigenes Land: Der Techniker besitzt auch den serbischen Pass – des Herkunftslandes seiner Eltern. Bis er ein Pflichtspiel in der A-Nati absolviert, könnte er sich also immer noch für den serbischen Verband entscheiden. Ein Thema? «Ich fühle mich unglaublich wohl in der Schweizer Nati und in der Schweiz allgemein», antwortet Males, «ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, meine Kollegen sind von hier.» Für all das sei er unglaublich dankbar.

Dennoch habe er auch eine andere Nationalität im Blut. «Das will ich und werde ich nie verstecken», so Males, «ich bin stolz auf meine Wurzeln, das wird mir keiner nehmen.» Zurzeit aber spiele er für die Schweiz, was ihn genauso stolz mache: «Ich liebe es, die Nati zu vertreten, alles andere ist Zukunft.»

1 / 8 Auf dem Transfermarkt heiss begehrt: Fabian Rieder. SFV Der YB-Shootingstar würde gerne in die Bundesliga – oder in die Premier League. SFV Hat seinen neuen Verein bereits gefunden: Becir Omeragic. SFV

Der EM-Kader im Überblick Tor:

Amir Saipi (Lugano)

Marvin Keller (YB)

Nicholas Ammeter (Wil)



Abwehr:

Aurèle Amenda (YB)

Lewin Blum (YB)

Marco Burch (Luzern)

Jan Kronig (Aarau)

Serge Müller (Schaffhausen)

Becir Omeragic (Montpellier)

Leonidas Stergiou (St. Gallen)

Nicolas Vouilloz (Servette)



Mittelfeld/Sturm:

Gabriel Barès (Thun)

Zeki Amdouni (Basel)

Matteo Di Giusto (Winterthur)

Fabian Rieder (YB)

Kastriot Imeri (YB)

Ardon Jashari (Luzern)

Bledian Krasniqi (FCZ)

Darian Males (Inter Mailand)

Dan Ndoye (Basel)

Simon Sohm (Parma)

Filip Stojilkovic (Darmstadt)

Julian Von Moos (St. Gallen)

Das EM-Programm der U-21 Vorbereitung: 7. bis 10. Juni 2023: Pre-Camp in Basel

12. bis 18. Juni 2023: Camp in Zillertal, Österreich

16. Juni 2023: Testspiel gegen Deutschland (nicht öffentlich)

19. Juni 2023: Abflug nach Cluj-Napoca (via Salzburg) EM-Gruppenspiele: 22. Juni 2023: Norwegen – Schweiz (18 Uhr Lokalzeit, CFR Cluj Stadium)

25. Juni 2023: Schweiz – Italien (18 Uhr Lokalzeit, Cluj Arena)

28. Juni 2023: Schweiz – Frankreich (20.45 Uhr Lokalzeit, CFR Cluj Stadium)

Stimmen aus dem Camp in Basel: So bereitet sich die U-21 auf die EM vor. Video: 20min