Covid-19 - «Meine Zwillinge sind durch meine Impfung nun fast immun gegen Corona»

1 / 4 Ramona (37) hat sich während ihrer Schwangerschaft zweimal gegen Corona impfen lassen. Privat Sibylle (31) wollte sich eigentlich erst in der Stillzeit impfen lassen. Privat Nathalie (28) hat sich nach der Impfempfehlung vom Bund von Fachpersonen beraten lassen und sich für die Impfung entschieden. Privat

Ramona (37): «Ich würde mich während der Schwangerschaft sofort wieder impfen lassen»

Ramona brachte ihre Zwillinge in der 36. Woche zur Welt. Privat

«Für mich war schon vor meiner Schwangerschaft klar, dass ich mich impfen lassen werde, sobald ich dazu die Möglichkeit habe, da ich an Asthma erkrankt bin und Diabetikerin bin. Die Entscheidung mich während der Schwangerschaft impfen zu lassen, kam auf, als die Gefahr bestand, dass meine Kinder zu früh zu r Welt kommen. Wenn jemand auf der Neugeborenenstation Corona gehabt hätte, hätten sie k aum überlebt . Meine Frauenärztin hat mich unterstützt und hat organisiert, dass ich den Pfizer/Biontech-Impfstoff erhalte. In den USA gibt es zu diesem Impfstoff schon Studien und er hat sich bei Schwangeren bewährt. Die erste Impfung bekam ich in der 28. Schwangerschaftswoche, Ende April. Danach ging es mir sehr gut. Ich verspürte nur einen leichten Druck, wie bei allen anderen Impfungen auch. Nach der zweiten Impfung in der 32. Schwangerschaftswoche Ende Mai hatte ich gar keine Nebenwirkungen. Ich finde, dass die Impfempfehlung für Schwangere vom Bund zu spät kam. Ich habe einen halben Krieg geführt, um die Impfung während der Schwangerschaft erhalten zu können. Meine Zwillinge kamen dann in der 36. Wochen zur Welt und hatten 95 Prozent Antikörper gegen Corona. Sie haben diese über mich erhalten und deren Körper denken, dass das ganz normal sei. Meine Zwillinge sind nun drei Monate alt und der Antikörper-Wert ist seit der Geburt nicht gesunken. Sie sind fast immun gegen Corona. Ich würde es auf jeden Fall wieder tun und kann es allen schwangeren Frauen nur ans Herz legen.»

Sibylle (31): «Ich wollte mich eigentlich erst in der Stillzeit impfen lassen»

Sibylle ist in der 36. Schwangerschaftswoche. Privat

«In der 31. Schwangerschaftswoche hatte ich meine erste Impfung. Mein Arm war danach schwer, sonst hatte ich aber keine Impfreaktionen. Auch meinem Bauchzwerg geht es gut. Heute wurde ich zum zweiten Mal geimpft. Mir geht es prima. Zu Beginn der Schwangerschaft wollte ich mich nicht impfen lassen, erst in der Stillzeit. Als die Corona-Fallzahlen jedoch gestiegen sind und die Intensivstationen sich vor allem mit ungeimpften Personen gefüllt haben, habe ich es mir anders überlegt. Denn was passiert, wenn ich im Herbst Corona bekomme und gar auf die Intensivstation muss? Was ist, wenn ich an Long C ovid erkranke und mich nicht mehr um mein Kind sorgen kann? Meine zwei Frauenärzte haben mir die Impfung schon weit vor dem BAG empfohlen. Ich fühle mich nun sicherer und kann mich beruhigt auf die Geburt Ende Oktober einstellen. Die Impfung von Schwangeren kann ich jedem nur ans Herz legen.»

Nathalie (28): «Wegen der Empfehlung vom Bund lass ich mich nun impfen»

Natalie ist in der 18. Woche schwanger und lässt sich nun impfen. Privat

«Ich bin nun in der 18. Woche schwanger. Vor der Schwangerschaft war ich nicht sicher, ob ich mich impfen lassen möchte. Ich dachte, dass ich erst einmal abwarte. Denn ich hatte total Angst vor möglichen Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen. Dann wurde ich schwanger und die ganzen unterschiedlichen Empfehlungen machten mir Sorgen . Es hiess zuerst, dass nur Schwanger e mit Vorerkrankungen sich impfen lassen sollen. Als die Empfehlung vom Bund kam, dass alle Schwangeren sich impfen lassen sollen, löste das eine grosse Unsicherheit in mir aus. Aber ich habe dann sofort einen Beratungstermin bei meiner Frauenärztin vereinbart. Vor ein paar Tagen hatte ich diesen nun und konnte all meine Fragen stellen. Etwa, ob eine Impfung in der Schwangerschaft zu einer Fehlgeburt führe. Die Fachperson sagte mir, dass es hierzu breite Studien aus den USA gibt und eine Corona -I mpfung nicht zu einer Fehlgeburt führt. Dort wurden schon über 200’000 Schwangere geimpft und danach ist nichts Negatives passiert. Mir wurde die Impfung empfohlen, weil immer mehr ungeimpfte Schwangere schwer an Corona erkranken und auf der Intensivstation landen. Ich habe ein vierjähriges Kind daheim. Das wäre schrecklich für unsere Familie. Ich bin dankbar, dass ich so gut aufgeklärt wurde. Wegen der guten Beratung und der Empfehlung vom Bund lass ich mich nun impfen.»

D.S. (29): «Ich lasse mich auf keine Fall impfen»

D.S. ist in der 20. Schwangerschaftswoche. Privat

«Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und weder geimpft noch genesen. Ich habe ein gutes Immunsystem und bin nur sehr selten krank. Während der letzten eineinhalb Jahren habe ich mich immer an die Massnahmen gehalten, aber trotzdem meine Freunde umarmt und nicht immer meine Hände desinfiziert. Dennoch bin ich nicht an Corona erkrankt. Als die Impfempfehlung für Schwangere vom Bund kam, empfand ich das als völlig wirr. Anfangs hiess es, dass noch zu wenig e Studien vorliegen würden, um sicher zu gehen, dass Schwangere sich ohne Bedenken impfen lassen können. Nun sollen sich alle Schwangeren schnellstmöglich impfen. Ich empfinde die jetzigen Massnahmen als indirekten Impfzwang. Mein Mann hat sich nun extra impfen lassen, damit er bei der Geburt im Februar auch sicher dabei sein kann. Die Impfung für Schwangere ist für mich etwas fahrlässig. Denn ich weiss nicht, ob die Impfung Auswirkungen auf mein Ungeborenes hat. Ich möchte mein Baby schützen und werde mich deswegen auf keinen Fall impfen lassen - auch nicht nach der Geburt.»