Nach dem Impfdaten-Debakel bei «meineimpfungen.ch» nehmen die Betreiber der Seite Stellung. «Die Stiftung meineimpfungen hat volles Verständnis für die Verunsicherung und die Ängste, welche das Auffinden von Sicherheitslücken bei den Nutzerinnen und Nutzern des seit 2013 gut funktionierenden elektronischen Impfausweises auslöst und bittet dafür in aller Form um Entschuldigung.»

Gleichzeitig betont die Stiftung, dass das Sicherheitsleck nicht so gross war wie ursprünglich dargestellt. Nur, wer sich unbefugt zur Plattform Zugang verschafft hätte, zum Beispiel durch ein gefälschtes Arzt- oder Apothekerdiploms und durch fachkundiges Vorgehen, hätte sich Zugang zu den Daten verschaffen können. «Die Daten von 450'000 Usern waren nie und sind nicht öffentlich zugänglich», so die Stiftung in einer Mitteilung.