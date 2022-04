Velodiebe in Gossau SG - «Meinem Sohn wurden bereits vier Velos gestohlen» 

In Gossau SG sind Velodiebe am Werk. Familie Bühler wurden bereits vier abgeschlossene Velos vom Veloständer am Bahnhof gestohlen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich verhalten soll.

Darum gehts Am Bahnhof in Gossau SG soll es immer wieder zu Velodiebstählen kommen.

Familie Bühler wurden in den letzten drei Jahren bereits vier Velos gestohlen.

Die Polizei gibt Verhaltenstipps.

Familie Bühler ist vor rund drei Jahren nach Gossau SG gezogen. Von ihrem Zuhause aus fährt kein Bus an den Gossauer Bahnhof. Da sie zu Fuss eine knappe halbe Stunde unterwegs wären, fährt der Sohn jeweils mit dem Velo an den Bahnhof und stellt es den Tag durch im Veloständer ab. «Meinem Sohn wurden in den letzten drei Jahren bereits vier Velos beim Bahnhof gestohlen», sagt Astrid Bühler. Jeweils am Abend, wenn er von der Arbeit zurückkomme, sei das Velo weggewesen.

Von teuren bis sehr günstigen Velos

Das erste Velo, das entwendet wurde, habe ihr gehört. Dieses durfte ihr Sohn ausleihen, da er kein eigenes hatte. Danach sei er mit einem alten Velo seines Vaters zum Bahnhof gefahren. Auch dieses sei gestohlen worden. «Dann hat er sich ein eigenes E-Bike gekauft, welches mit spezieller Federung ausgestattet war, im Wert von ungefähr 8500 Franken», so Bühler. Als auch dieses gestohlen wurde, habe er sich ein günstiges für 50 Franken gekauft, in der Hoffnung, dass an diesem niemand Interesse habe. Doch sogar dieses sei weggekommen.

«Ich würde es ja noch verstehen, wenn es sich bei allen Velos um teure Marken handeln würde», so Bühler. Doch sogar ein günstiges Occasion-Velo sei weggekommen. Ausserdem habe sie sich extra für gute Schlösser beraten lassen. Als sie bei der Polizei Anzeige erstattet habe, habe man ihr gesagt, dass Gossau SG für den Velodiebstahl bekannt sei. «Ich kann es einfach nicht verstehen, dass man da nichts dagegen machen kann», so Bühler.

Gossau sei kein bekannter Hotspot

Simon Anderhalden, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt auf Anfrage von 20 Minuten, dass Gossau «kein bekannter Hotspot im Vergleich zu anderen Städten in dieser Grösse sei». Es sei aber natürlich so, dass es an grösseren Bahnhöfen öfters zu einem Diebstahl komme als bei kleineren. Man unterscheide dabei zwischen zwei Arten: dem Gelegenheitsdiebstahl und dem gezielten Diebstahl. «Während man beim Gelegenheitsdiebstahl ein Velo entwendet, um von A nach B zu kommen, geht es beim gezielten Diebstahl um den effektiven Wert des Fahrrads», so Anderhalden.

Die Chancen, dass man einen Dieb ausfindig machen kann, seien völlig abhängig davon, wie professionell die Täterschaft vorgehe. «Wichtig ist es, dass man eine Anzeige bei der Polizei erstattet», sagt Anderhalden. Dies könne man auch unbürokratisch online machen.

Bei Verdacht 117 anrufen

Man soll nicht nur das Rad am Rahmen anschliessen, sondern an einem festen Objekt, wie dem Veloständer, festmachen. «Ansonsten kann ein Velo einfach weggetragen werden», so der Polizeisprecher. Auch soll man darauf achten, sein Fahrzeug an einer gut beleuchteten Stelle, wo viele Leute durchgehen, abzustellen. Bei einem Verdacht eines Diebstahls soll man ausserdem den Polizeinotruf 117 informieren.

