Ask me Anything: «Meiner Freundin sind meine sexuellen Vorlieben total egal!»

Alex’* Frage an die Community:

«Ich bin seit fünf Jahren in einer glücklichen Beziehung mit meiner Freundin. Eigentlich läuft alles super, auch der Sex. Trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich gewisse Sachen google, sobald meine Freundin nicht zu Hause ist. Schon länger habe ich den Verdacht, dass ich spezielle Sex-Vorlieben habe, weil ich immer explizit danach suche. Ausprobiert habe ich es noch nie, würde es aber wirklich gerne tun. Natürlich ist das etwas, was ich meiner Freundin nicht verheimlichen wollte, weshalb ich es ihr auch gesagt habe. Ich dachte, «Ehrlichkeit währt am längsten», aber falsch gedacht! Sie war schockiert und hat mich entsetzt angeschaut – als wäre ich aus einer anderen Welt. Dabei ist ja gar nichts gross dabei! Meine Vorlieben sind ganz normal und ich bin sicher nicht der Einzige. Doch alles, was sie sagte, war: «Ganz sicher nicht! Das kannst du vergessen! Deine Vorlieben sind mir total egal!» Ich finde das sehr egoistisch, man könnte seinem Partner zuliebe doch einmal etwas Neues ausprobieren, oder? Und selbst wenn nicht, sollte man mir sicher keinen Vorwurf machen! Ich kann ja nichts für meine Vorlieben, oder? Was soll ich jetzt tun?»