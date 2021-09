Elena Miras über Covid-Zertifikat - «Meiner Meinung nach herrscht bereits eine Impfpflicht»

Reality-TV-Star Elena Miras hat sich am Donnerstag auf Instagram über eine mögliche Ausweitung der Zertifikatspflicht beschwert.

Reality-TV-Star Elena Miras (29) ist bereits doppelt gegen Covid-19 geimpft – dennoch schiesst sie nun auf Instagram gegen eine mögliche Ausweitung der Zertifikatspflicht. «Das ist einfach eine Frechheit», so die Zürcherin am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. Ihr zufolge werde man dadurch indirekt zu einer Impfung gedrängt.