Meinungsumschwung: Einstimmig – jetzt fordert der Nationalrat das Hamas-Verbot

Die Hamas müsse auch in der Schweiz als Terrororganisation bezeichnet werden.

«Der Bundesrat wird beauftragt, die Terrororganisation Hamas zu verbieten.» So kurz und unmissverständlich ist der Auftrag, den die Mehrheit der Sicherheitskommission des Nationalrates dem Bundesrat erteilen will.

Noch letztes Jahr scheiterte ein Hamas-Verbot im Nationalrat am Widerstand fast aller Parteien von Links bis zur FDP.

Der Entscheid vom Dienstag, die Motion einzureichen, fiel einstimmig, also auch mit Unterstützung von SP, Grünen, GLP, Mitte und FDP, welche sich noch letztes Jahr mehrheitlich gegen ein Verbot gewehrt haben.

Hamas ist «brutale Terrororganisation»

«Die massiven Angriffe der Hamas auf Israel zeigen, dass die Hamas nur als brutale Terrororganisation bezeichnet werden kann», schreibt die Kommission in ihrer Begründung. Und weiter: «Es ist nun mehr als überfällig, dass sich der Bundesrat und das Parlament hier klar positionieren und ein Zeichen setzen. Die Hamas muss auch in der Schweiz als das bezeichnet und behandelt werden, was sie ist: eine Terrororganisation.»